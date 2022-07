Baby mit Katie Price: Carl Woods will unbedingt Papa werden!

Carl Woods kann es wohl kaum erwarten! Er und Katie Price (44) sorgten in den vergangenen Monaten mit ihrem turbulenten Liebesleben für Schlagzeilen. Eigentlich sind sie verlobt, ihre Ringe legten sie jedoch im März ab. Auch ihre gemeinsamen Turtel-Pics waren von ihren Social-Media-Profilen verschwunden. Doch dann sah man die britische TV-Bekanntheit wieder mit ihrem Klunker am Finger – und jetzt meint ein Insider sogar: Carl will unbedingt ein Kind mit Katie!

Gegenüber The Mirror führte die Quelle aus: "Carl will auf jeden Fall demnächst Vater werden. [...] Es ist sein größter Wunsch." Er und Katie sollen schon länger über gemeinsamen Nachwuchs nachdenken. So soll die fünffache Mutter im Mai dieses Jahres die Behandlung für eine künstliche Befruchtung begonnen haben.

Carl sei ein ziemlich entschlossener Mensch, betonte der Insider weiter: "Vater zu sein, ist eine Aufgabe, die er gerne in Angriff nehmen würde." So habe er mittlerweile auch genug Erfahrung mit Katies Kindern sammeln können. Der 32-Jährige meint wohl, er würde ein guter Vater sein.

Instagram / katieprice Katie Price im November 2021

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price

Instagram / katieprice Carl Woods, Model

