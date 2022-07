Snow war laut Jimi nicht geplant: Yeliz Koc ist geschockt

Das will Yeliz Koc (28) nicht auf sich sitzen lassen! Eigentlich hatten sich die Influencerin und ihr Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht (30) vergangene Woche vor Gericht mit einem Vergleich in ihren meisten Streitpunkten geeinigt. Nur kurz darauf ging die Schlammschlacht aber weiter: Jimi behauptete in einem Interview, dass er zum Zeitpunkt, als die ehemalige Bachelor-Kandidatin mit ihrer gemeinsamen Tochter schwanger wurde, gar nicht bereit für ein Kind gewesen sei. Doch jetzt stellt Yeliz ihre Sicht der Dinge klar!

In ihrer Instagram-Story schrieb die 28-Jährige: "Ich bin sprachlos, es wird immer schlimmer." Dazu teilte sie ein paar Screenshots von Interviews, in denen ihr Verflossener das Gegenteil von seinen jetzigen Äußerungen behauptete. So betonte er einst wohl gegenüber der Bild-Zeitung: "Der Nachwuchs war geplant und wird ein absolutes Wunschkind." Zudem fügte Yeliz eine Erklärung des Wortes Lügensucht ein – offenbar ein weiterer Seitenhieb gegen den Moderator.

Doch warum genau fühlte sich Jimi nicht bereit für Nachwuchs? Gegenüber Bild erklärte der "Die Wilden Kerle"-Star: "Ich hatte zu dieser Zeit finanzielle Probleme, wirtschaftlich lief es nicht gut. Ich dachte zu dieser Zeit nicht ans Vaterwerden." Dennoch wolle er Unterhalt für seine Tochter Snow zahlen

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2022

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

