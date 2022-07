Treffen der Superlative: Heidi Klum und die Lewandowskis

Supermodel trifft Fußballstar! Aktuell dürfte Robert Lewandowski (33) wohl komplett mit seiner Zukunftsplanung beschäftigt sein. Derzeit spielt der Fußballstar noch für den Rekordmeister FC Bayern München. Doch der 33-Jährige will den Verein wohl noch in dieser Wechselperiode verlassen. Bevor das so weit ist, genießt Robert noch seine letzten Urlaubstage mit seiner Frau Anna Lewandowska (33) in Syrakus auf Sizilien. Dort kam es zu einem Aufeinandertreffen mit anderen Superstars.

Die Frau des Profikickers teilte auf Instagram einige Eindrücke von einem Fashion-Event des Labels Dolce & Gabbana. Dort traf das Pärchen unter anderem auch auf ein richtiges Topmodel: Heidi Klum (49). Für ein gemeinsames Bild posierten die drei und grinsten in die Kamera, während Robert die beiden Frauen im Arm hält. "Was für eine Nacht", schreibt Anna dazu. Heidi kann dem nur zustimmen: "Das war es wirklich! Einen dicken Kuss an euch beiden Süßen!", kommentierte die GNTM-Jurorin unter dem Bild.

Aber das Model war nicht der einzige Star, den das Pärchen getroffen hat. Unter anderem posierten sich noch mit Ciara (36) und Russell Wilson (33) für ein Erinnerungsfoto. Die beiden scheinen das Mode-Event ebenfalls besucht zu haben. Was für eine Nacht...

