Trotz Kritik: Pietro Lombardi steht zu Beziehung mit Laura

Pietro Lombardi (30) steht zu seiner Laura Maria Rypa (26). Nachdem wochenlang darüber spekuliert wurde, ob der Sänger wieder mit der Influencerin zusammen ist, bestätigte der "Cinderella"-Interpret Mitte Juni das Liebes-Comeback. Anders als das Paar selbst, sind ihre Fans weniger begeistert. Sie vermuten, dass es auch dieses Mal wieder auf eine On-off-Beziehung hinausläuft. Doch nun trotze Pietro der Kritik mit einer süßen Liebeserklärung.

"Egal, was andere sagen, egal wie kompliziert es manchmal sein kann. Ich bin froh, dich an meiner Seite zu haben", schrieb der 30-Jährige zu einem Clip von sich und der Netz-Bekanntheit auf Instagram. Mit seinen emotionalen Zeilen scheint der ehemalige DSDS-Gewinner seine Liebste gerührt zu haben. Laura kommentierte den Beitrag mit einer Reihe von Herz-Emojis.

Auch Pietros Ex-Frau Sarah Engels (29) hinterließ einen Kommentar unter dem Posting. "Genau so und nicht anders", schrieb die zweifache Mutter. Bereits vor wenigen Wochen erklärte sie gegenüber Bunte, dass sie die Beziehung ihres Ex gutheißt. "Ich glaube, das tut ihm gut, einfach eine Frau an seiner Seite zu haben, die ihn auch so ein bisschen lenkt und ihm den Weg zeigt", betonte die Sängerin.

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seiner Ex-Freundin Laura, Oktober 2020

Anzeige

AEDT / Action Press Sarah Engels, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de