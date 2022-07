Zum Geburtstag: Lily Collins widmet ihrem Mann süßen Post

Lily Collins (33) und Charlie McDowell (39) haben einen Grund zu feiern! Nachdem sich das Paar im September 2020 während eines Roadtrips in Santa Fe verlobt hatte, folgte rund ein Jahr später die romantische Hochzeit. Seitdem zeigen sich der Emily in Paris-Star und der Regisseur immer mal wieder total verliebt im Netz. Jetzt postete Lily erneut süße Bilder – und das aus einem ganz besonderen Grund!

Via Instagram gratulierte Lily ihrem Ehemann zum 39. Geburtstag: Unter einem Pic von Charlie schwärmte sie: "Ich kann es kaum erwarten, bis wir zusammen alt werden [...] Ich respektiere [...] und verehre dich mehr, als ich es ausdrücken kann. [...] Ich liebe dich über alles" In Lilys Story folgten weitere Glückwünsche: Während das Ehepaar auf einer Aufnahme in hautengen Einteilern posierte, zeigten andere Bilder die beiden glücklich in glamourösen Outfits oder Charlie mit dem gemeinsamen Hund kuscheln. Dazu schrieb die 33-Jährige: "Du bist mein Herz [...] und mein Lieblingsmensch, mit dem ich albern sein und mich verkleiden kann - egal, wo wir auf der Welt sind oder wie der Dresscode ist [...]"

Lilys Follower sind begeistert: "Wie süß! Alles Gute für euch beide!", hieß es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Posting. Aber auch das Geburtstagskind war zu Tränen gerührt: "Das hat mich zum Weinen gebracht. Und das nicht, weil ich alt werde (das wird heute noch passieren). Ich liebe dich bis zum Mond und zurück", notierte Charlie unter dem Beitrag.

Charlie McDowell, Regisseur

Lily Collins und Charlie McDowell

Charlie McDowell und Lily Collins

