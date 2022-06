Lily Collins (33) und Ashley Park (31) sind nicht nur vor der Kamera beste Freundinnen! In der Serie Emily in Paris schlüpfen die beiden Schauspielerinnen in die Rollen der Emily Cooper und Mindy Chen. Gerade begannen die ersten Dreharbeiten zur dritten Staffel der Show und Lily und Ashley zeigten sich in der französischen Hauptstadt glücklich vereint. Wie gut sich die zwei verstehen, wird auch bei Lilys Geburtstagsgruß an ihre Kollegin deutlich.

"Herzlichen Glückwunsch, meine Szenen-Seelenschwester!", schrieb Lily jetzt auf Instagram. Dazu postete die Beauty ein Foto, das sie und das Geburtstagskind im Park zeigt. "Mein Leben wäre ohne deine Freundschaft, Energie und dein Lächeln nicht dasselbe. Ich könnte nicht stolzer auf deine Entwicklung und deine Reise sein", widmete die 33-Jährige ihrem Co-Star emotionale Worte.

Doch nicht nur privat, auch beruflich sei Ashley eine wichtige Person in ihrem Leben, betonte Lily. "Du inspirierst mich und jeden, der dich umgibt, jeden Tag. Ich bin so dankbar, dass es dich gibt und ich heute mit dir feiern kann", schrieb die Tochter von Phil Collins (71) unter den Schnappschuss.

Instagram / lilyjcollins Lily Collins im Januar 2021

Instagram / ashleyparklady Lily Collins und Ashley Park, "Emily in Paris"-Stars

Getty Images Lily Collins mit ihrem Vater Phil Collins, 2009 in New York

