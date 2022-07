Angelina Pannek erstattet Anzeige gegen Instagram-Userin!

Angelina Pannek (30) zieht Konsequenzen! Die TV-Bekanntheit lässt ihre Fans an ihrem Leben im Netz regelmäßig teilhaben. Auch wenn sie viele Situationen privat hält, gewährt sie mit Postings und Fragerunden Einblicke in ihren Alltag als Ehefrau, werdende Zweifach-Mama und Unternehmerin. Doch das bringt auch negative Seiten mit sich. Denn als Person in der Öffentlichkeit hat man oft mit Hassnachrichten zu kämpfen. Deswegen zeigte Angelina nun sogar eine Userin an!

Wie sie auf ihrem Instagram-Profil mitteilte, ist sie durch eine Frage auf eine Nutzerin aufmerksam geworden. Daraufhin schaute sich Angelina den Account an und stellte fest: Sie hat bösartige Nachrichten von der Followerin bekommen! "Du bist so eine Hackfresse" und "Du Nullnummer von Mutter" waren wohl nur zwei der zahlreichen Mitteilungen, die an die Schwangere gerichtet waren. Also entschloss sie, rechtliche Schritte einzuleiten.

"Und nun ist es das erste Mal in meiner ganzen Laufbahn, dass ich Anzeige erstatten werde", verkündete Angelina. Sie habe alle Nachrichten abfotografiert und gesichert, um Beweise zu haben. Dass die Userin daraufhin ihren Namen geändert habe, bringt wohl nichts: "Hättest du dir vorher überlegen sollen", schrieb Angelina.

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im Juni 2022

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, 2021

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

