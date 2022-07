Zweite Schwangerschaft: So viel wiegt Angelina Pannek jetzt

Angelina Pannek (30) gibt ein neues Baby-Update! Die ehemalige Bachelor-Finalistin erwartet gemeinsam mit ihrem Mann Sebastian Pannek (35) ihren zweiten Nachwuchs – diesmal bekommt das Paar ein kleines Mädchen. Ihren immer größer werdenden Babybauch setzt die bald zweifache Mama oft in Szene und gibt ihren Fans auch regelmäßig Updates bezüglich ihres Babys. Nun verriet Angelina sogar, wie viel sie aktuell wiegt.

Die Fans der 30-Jährigen interessieren sich brennend für ihre Schwangerschaft, weshalb die Influencerin nun einige Fragen in ihrer Instagram-Story beantwortete. So wollte ein Follower von ihr wissen, wie viel sie denn gerade wiege. "Bei der letzten Untersuchung 60,1 Kilogramm", plauderte die Beauty aus und fügte noch hinzu: "Das sind sieben bis acht Kilo, die bisher dazukamen." Im Hintergrund ihrer Story ist auch Angelinas deutlich sichtbarer Schwangerschaftsbauch in einem engen dunkelblauen Kleid zu sehen.

Abgesehen von ihrem zweiten Kind gibt es noch eine Sache, die ihr Familienleben bereichern würde. Ein aufmerksamer Fan fragte die Influencerin nämlich, ob sie denn nicht ihre große Hochzeit nachholen wolle, da es ja eigentlich immer ihr größter Wunsch gewesen sei. "Ja, wollte ich, aber Corona stand dem lange im Wege [...]. Sebastian sagt sich: 'Wir sind ja schon verheiratet'", erklärte sie und ließ mit diesen Worten die Frage noch offen.

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek während ihrer zweiten Schwangerschaft

Wenzel, Georg / ActionPress Sebastian und Angelina Pannek

Instagram / angelina.pannek Sebastian Pannek und Angelina Pannek bei ihrer Hochzeit

