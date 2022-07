Für neues Playboy-Shooting: Laura müsste Wendler verlassen!

Sie ist weit aus mehr als nur die schöne Frau an seiner Seite. Laura Müller (21) wurde 2019 durch die Beziehung zu dem 28 Jahre älteren Schlagersänger Michael Wendler (50) bekannt. Mittlerweile ist sie eine erfolgreiche Influencerin, zudem nahm die 21-Jährige 2020 an der beliebten Tanzshow Let's Dance teil. Doch ihr größter Erfolg war ihr Playboy-Cover. Ob Laura für ein erneutes Shooting infrage kommt? Playboy-Chef Florian Boitin hätte dafür eine Voraussetzung!

Mit der Bild-Zeitung sprach Florian über seine Lieblings-Promi-Playmates und erinnert sich an das Shooting mit Laura Müller zurück: "Wendler gab sich wie ein Fan und war sichtbar stolz auf sie." Er fügte hinzu, dass sie nicht damit rechneten, dass die Ausgabe so ein großer Erfolg sein wird. Ob die 21-Jährige ein zweites Mal auf dem Cover des Magazins landen wird? Ja, aber nur unter dieser Voraussetzung: "Solange Laura mit Michael Wendler zusammen ist, wird es kein zweites Shooting geben."

Dass die Influencerin ihren nackten Körper gerne in Szene setzt, ist kein Geheimnis. Ende Juni soll Laura eine Straftat begangen haben, als sie für ihren OnlyFans-Account in aller Öffentlichkeit Nacktfotos von sich schoss. In ihrer Wahlheimat Florida kann diese Handlung allerdings zu einer Geldstrafe führen. Noch ist unklar, ob dies rechtliche Konsequenzen mit sich ziehen wird.

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

Anzeige

Getty Images Playboy-Chefredakteur Florian Boitin

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de