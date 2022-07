Geplant: Darum hatte Saskia Atzerodt einen Kaiserschnitt

Saskia Atzerodt (30) verrät ehrlich ihre Gründe! Die einstige Bachelor-Kandidatin könnte momentan wohl nicht glücklicher sein: Sie ist vor wenigen Tagen nämlich erstmals Mutter geworden. Ihr Sohn Elias hat gesund und munter das Licht der Welt erblickt, verkündete sie stolz im Netz. Der kleine Mann wurde per Kaiserschnitt geholt. Die TV-Bekanntheit erklärte nun gegenüber Promiflash: Saskia wurde der Kaiserschnitt zuvor empfohlen!

"Mein Arzt und meine Hebamme haben mir zu einem Kaiserschnitt geraten, denn der Kleine lag seit April in Beckenendlage, mit dem Kopf nach oben und wollte sich nicht drehen. Durch die Senkwehen ist er dann mit dem Po ins Becken gerutscht", schilderte die frischgebackene Mutter im Promiflash-Interview. Saskia und ihrem Schatz gehe es gut, es habe auch keine Komplikationen bei dem Eingriff gegeben.

Ein paar Stunden bevor es losging, habe die Ex-Bachelor in Paradise-Teilnehmerin schon geahnt, dass ihr Sohn kommen würde. "Ich hatte am Abend vorher ein komisches Gefühl und habe Handtücher ins Bett gelegt, falls die Fruchtblase platzt – das ist zwar nicht passiert, aber um fünf Uhr morgens haben dann die Wehen eingesetzt", erzählte Saskia im weiteren Gespräch mit Promiflash.

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt und Sohn Elias

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt bei der Hochzeit mit ihrem Mann Sebastian

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, ehemalige "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

