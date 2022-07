Cooles Video: So "erzieht" Machine Gun Kelly seine Tochter

Machine Gun Kellys (32) Töchterchen scheint ganz nach ihrem Papa zu kommen! 2009 ist der Musiker erstmals Vater einer Tochter geworden. Auch wenn sich Casie Colson Baker (12) nur selten mit in das Blitzlichtgewitter tummelt, zeigt der "Emo Girl"-Interpret nur zu gerne, was ihm seine Kleine bedeutet. In Interviews schwärmt MGK deshalb immer wieder in den höchsten Tönen von Casie. Im Netz gewährte das Vater-Tochter-Duo nun erneut einen coolen Einblick!

Via Instagram teilte MGK am Donnerstag einen coolen Clip mit seinen Followern, in dem der 31-Jährige und seine Tochter ordentlich zeigen, was sie am Mikro drauf haben – immerhin liefern sich Colson Baker, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen heißt, und Casie ein ziemliches Rap-Battle vor laufender Kamera. "Erziehung", schrieb er unter das Video und präsentierte damit, wie stolz er auf sein Nesthäkchen ist.

Auch mit Megan Fox (36), der Verlobten des Rappers, versteht sich Casie ganz wunderbar. Das verdeutlichte die "Transformers"-Darstellerin kurz nach ihrer Verlobung mit einigen niedlichen Schnappschüssen in ihrer Instagram-Story. Darauf war das Pärchen gemeinsam mit der Zwölfjährigen zu sehen, wie sie eng aneinandergereiht in die Kamera lächelten und Grimassen zogen.

