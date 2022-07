Eigene Kollektion: Barbara Meier begeistert von Designer-Job

Barbara Meier (35) ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Modewelt! Die GNTM-Gewinnerin aus dem Jahr 2007 arbeitet aber nicht nur als Model vor der Kamera – sie bringt sich auch mit ihren eigenen Kollektionen ein: In einigen Tagen erscheint beispielsweise ihre zweite Modelinie in Zusammenarbeit mit der Supermarktkette Lidl. Und Barbara ist total happy mit ihrem Job als Modeschöpferin!

Im Promiflash-Interview zu ihrer zweiten Grüner-Knopf-zertifizierten Kollektion mit Lidl schwärmte Barbara jetzt von ihrer Tätigkeit. "Ich finde, dass es sehr viel Spaß macht. Ich gehe einfach mit einer ganz anderen Energie und Herzblut an die Sache, wenn ich weiß, ich kann da auch mitentscheiden und mitgestalten", erklärte die stolze Familienmutter. Vor allem nachhaltige Projekte begeistern die gebürtige Ambergerin. Deshalb kann sie sich wohl auch vorstellen, weiterhin als Designerin zu arbeiten. "Also, wenn es mehr in die Richtung geht, bin ich da auch sehr happy", betonte sie.

Aus diesem Grund ist Barbara auch total happy mit ihrer zweiten Lidl-Modelinie. "Ich war schon beim ersten Mal sehr begeistert von der Kollektion mit Lidl, weil ich immer wollte, dass nachhaltige Mode für alle erlebbar und leistbar ist", verdeutlichte das Model und fügte hinzu: "Beim zweiten Mal kam dazu, dass ich die erste Kollektion einfach unglaublich gern trage."

Instagram / barbarameier Barbara Meier, Model

Instagram / barbarameier Barbara Meier im Mai 2022

Instagram / barbarameier Barbara Meier im Mai 2022

