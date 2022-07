Jürgen Drews beendet Karriere: Seine Ramona unterstützt ihn!

Sie ist für Jürgen Drews (77) da! Am Wochenende verkündete der Schlagersänger traurige Nachrichten für seine Fans. Nach über 40 Jahren als König von Mallorca habe er sich dazu entschieden, seine Karriere zu beenden. Nicht nur seinen Unterstützern kamen deswegen die Tränen, sondern auch ihm selbst. Es war offenbar keine leichte, aber die richtige Entscheidung – seine Frau Ramona (48) unterstützte ihn dabei!

Im Interview mit Bild plauderte die Blondine nun ein wenig aus dem Nähkästchen. "Für mich ist es selbstverständlich, jede Entscheidung mit Jürgen zu tragen. Egal, wie sie ausfällt", erklärte die 48-Jährige. Eine Umstellung werde nach Jürgens Rücktritt aber nicht stattfinden – während der Pandemie lebten die Eheleute bereits ein ruhigeres Leben. "Deshalb ist es für ihn keine große Umstellung. Ich glaube, seine Entscheidung ist genau richtig", fügte Ramona hinzu.

Jürgen leidet seit einigen Jahren an einer Nervenerkrankung, die sich Polyneuropathie nennt. Somit sei er bei Auftritten in seinen Bewegungen eingeschränkt gewesen. Im Alltag störe sie den 77-Jährigen aber nicht wirklich – trotzdem habe es etwas mit dem Musiker gemacht. "Jürgen hat sich in den letzten Jahren schon verändert. Er ist viel ruhiger geworden, was mir sehr gut gefällt [...] diese Entschleunigung tut ihm sehr gut", verriet Ramona.

Getty Images Jürgen Drews im Juli 2022

Getty Images Ramona und Jürgen Drews im Januar 2011 in Berlin

Getty Images Jürgen Drews, Schlagerstar

