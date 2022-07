Nach Geburt: Tammy Hembrow zeigt stolz ihren After-Baby-Body

Tammy Hembrow (28) könnte wohl im Moment kaum glücklicher sein! Die australische Fitness-Influencerin ist vor wenigen Wochen erneut Mutter geworden: Mitte Juni durfte die YouTuberin ihr drittes Kind – die kleine Tochter namens Posy – auf der Welt begrüßen. Inzwischen gewährt sie ihrer Community immer wieder Einblicke in die Zeit mit ihrem kleinen Wunder. Tammy präsentierte jetzt ihren After-Baby-Body in den sozialen Medien!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die frischgebackene Mama jetzt mehrere Schnappschüsse, auf denen sie ihren Körper total offen und ehrlich in Szene setzt: Auf den Bildern posiert Tammy in einem knappen orangefarbenen Bikini auf einer Terrasse – und dabei hält sie beispielsweise auch ihren Po in die Kamera. "All diese ganzen Klumpen und Beulen im Moment", betitelte sie das Posting unter anderem.

Tammys Fans sind von ihrem ehrlichen Netzbeitrag total begeistert! In der Kommentarspalte überhäuften sie die Influencerin mit Komplimenten. "Tammy, du siehst fantastisch aus", "Du bist perfekt" oder auch "Das ist total normal und schön", schwärmten beispielsweise drei User.

Anzeige

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow (r.) mit ihrem Verlobten Matt Poole und ihrer Tochter Posy im Juli 2022

Anzeige

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im Juli 2022

Anzeige

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow mit ihrer Tochter Posy

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de