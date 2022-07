Penelope ist zehn: Stolze Worte von Kourtney Kardashian!

Kourtney Kardashian (43) könnte kaum stolzer sein. Die US-Amerikanerin ist nicht nur Reality-TV-Star, Unternehmerin und Influencerin, sondern allem voran Mutter. Gemeinsam mit ihrem Ex Scott Disick (39) hat die 43-Jährige drei Kinder, die Söhne Mason (12) und Reign (7) sowie Tochter Penelope (10). Letztere feierte vor einigen Tagen bereits ihren zehnten Geburtstag – Kourtney teilte aus diesem Anlass nun nachträglich einige süße Schnappschüsse!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Frau von Travis Barker (46) am Dienstag mehrere Aufnahmen der Geburtstagsparty ihres Töchterchens. Glücklich strahlt das Mutter-Tochter-Duo auf einem Foto im Partnerlook in die Kamera – zu dem Bild verfasste Kourtney zudem einige rührende Zeilen: "Ich bin so gesegnet, die Mutter dieser kleinen Dame zu sein. Sie macht mich jeden Tag so stolz und bringt so viel Freude in meine Welt!"

Nach der Hochzeit mit ihrem Travis ist Kourtney nun auch offiziell Stiefmutter von zwei weiteren Kindern. Der Musiker brachte Landon (18) und Alabama (16) mit in die Ehe. Mit den Teenagern versteht sich die Beauty bestens – und auch Kourtneys Sprösslinge sind begeistert von dem neuen Partner ihrer Mama.

Kourtney Kardashian und ihre Tochter Penelope im Dezember 2021

Kourtney Kardashian und ihr Mann Travis Barker

Alabama Barker, Kourtney Kardashian, Landon Barker, Travis Barker, Penelope Disick und Atiana

