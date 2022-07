Süße Erinnerung: Pete Davidson hat ein Liebestattoo für Kim

Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) sind noch immer total verliebt! 2019 hatten sich die Unternehmerin und der Comedian bei Saturday Night Live kennengelernt. Schnell funkte es zwischen den beiden TV-Stars – und Anfang des Jahres machten die zwei ihre Romanze dann auch im Netz offiziell. Dass er es mit der vierfachen Mutter so richtig ernst meint, zeigt nun eine süße Geste des New Yorkers: Pete hat ein bedeutungsvolles Liebestattoo für Kim!

Am Montagabend teilte die millionenschwere US-Amerikanerin eine Reihe neuer Fotos mit ihrem Lover. Auf einem Selfie des Pärchens bemerkten die Fans schnell einen neuen Schriftzug auf Petes Haut: Über dem Schlüsselbein ist in feinen Buchstaben "Jasmine" und "Aladdin", verbunden durch ein Unendlichkeitszeichen, zu lesen. Damit erinnert der Komiker offenbar an den ersten Kuss der beiden – diesen hatten Kim und Pete nämlich in einem Aladdin-Sketch für "Saturday Night Live".

Es ist nicht das erste Tattoo, dass sich der 28-Jährige für seine Freundin stechen ließ: Der Ex von Ariana Grande (29) trägt auf der Brust angeblich sogar den Namen der Beauty. Zudem sind an seinem Hals die Buchstaben KNSCP verewigt – die Initialen von Kim und ihren vier Kindern North (9), Saint (6), Chicago (4) und Psalm (3).

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian bei der Met Gala im Mai 2022

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian beim White House Correspondents' Association Dinner

Instagram / https://www.instagram.com/kimkardashian/ Kim Kardashian mit ihren Kids

