Bei Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) läuft es in Sachen Liebe wohl so richtig rund! Nachdem die Keeping up with the Kardashians-Beauty Anfang 2020 die Scheidung von ihrem langjährigen Ehemann Kanye West (44) eingereicht hat, verliebte sie sich in den Komiker. Der US-Amerikaner soll auch ein gutes Verhältnis zu den vier Kindern des ehemaligen Ehepaares haben. Aber hat sich Pete jetzt etwa sogar die Initialen von Kims Kindern tätowieren lassen?

Auf neuen Fotos, die unter anderem HollywoodLife vorliegen, blitzt Petes Tattoo am Ausschnitt seines T-Shirts hervor: Auf den Schnappschüssen ist am Hals des Komikers ein kleiner Schriftzug zu sehen, der die Buchstaben K, N, S, C und P beinhaltet. Diese Initialen könnten für Kim und ihre vier Kids North (8), Saint (6), Chicago (4) und Psalm (2) stehen. Allerdings äußerten sich bislang weder die Mutter der Kinder noch ihr Freund zu dem Tintenkunstwerk.

Womöglich kommt bei Petes Tattoo in Zukunft sogar ein weiterer Buchstabe dazu – der 28-Jährige und Kim sollen sich nämlich bereits über gemeinsamen Nachwuchs ausgetauscht haben. "Sie haben das Thema schon einmal angesprochen", hatte ein Insider gegenüber HollywoodLife berichtet und zudem betont: "Kim schließt es nicht aus, weitere Kinder zu bekommen."

Instagram / https://www.instagram.com/kimkardashian/ Kim Kardashian mit ihren Kids

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson beim Essen

Backgrid Pete Davidson und Kim Kardashian, April 2022

