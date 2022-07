Topfit mit 47: Eva Longoria posiert selbstsicher im Bikini!

Eva Longoria (47) zeigt, was sie hat! Die Schauspielerin genießt zurzeit einen Familienurlaub in Italien. Mit von der Partie ist natürlich ihr kleiner Sohn Santiago (4)! Gemeinsam mit ihrem Mann José Bastón durfte sie ihren Nachwuchs vor vier Jahren auf der Welt begrüßen. Neben Schnappschüssen von ihm teilte Eva aber auch Bilder von sich selbst aus dem Urlaub: So heiß strahlt sie im neonfarbenen Bikini!

In ihrer Instagram-Story postete Eva viele Einblicke von ihrem Tag auf einer luxuriösen Jacht. In einem neongelben Bikini posierte die 47-Jährige unter dem strahlend blauen Himmel und zeigte dabei ihren trainierten Körper. Der kommt nicht von ungefähr: In einer weiteren Story konnten die Fans die Regisseurin auf dem Boot Sport treiben sehen.

Die Familie blieb dabei jedoch nicht auf der Strecke: Eva nahm sich Zeit, mit ihrem kleinen Santiago zu kuscheln oder filmte ihn, als der Vierjährige kurzerhand das Steuer der Jacht übernehmen durfte. "Wir haben wohl einen neuen Kapitän", witzelte sie unter dem niedlichen Video.

Eva Longoria, Schauspielerin

Eva Longoria und ihr Sohn Santiago im Sommerurlaub

Eva Longoria und ihr Sohn Santiago im Sommerurlaub

