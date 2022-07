Ups! Stewardess hielt Olympia-Star Simone Biles für ein Kind

Diesen Moment wird Simone Biles (25) wohl so schnell nicht vergessen! Die Sportlerin war in den vergangenen Jahren auf der Überholspur unterwegs: Seit 2013 ergatterte die Turnerin stolze 19 Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften, holte sich viermal olympisches Gold und wurde zudem mehrfach zur Weltsportlerin des Jahres gewählt. Doch trotz ihrer Mega-Erfolge wird die US-Amerikanerin nicht immer erkannt – so nun auch im Flugzeug, wo eine Stewardess sie für ein Kind hielt!

In ihrer Instagram-Story teilte die 25-Jährige die witzige Geschichte mit ihrer Community. Zu einem Foto aus dem Flieger, das die Athletin mit genervtem Gesichtsausdruck zeigt, schrieb sie: "Die Flugbegleiterin hat mir beim Einsteigen gerade nicht wirklich ein Malbuch angeboten. Ich habe gesagt, nein danke, ich bin schon 25!" Die Verwechslung der Stewardess dürfte auf die Größe der Sportlerin zurückzuführen sein – immerhin ist Simone nur 1,42 Meter groß.

Simone kann über den Fauxpas aber hoffentlich lachen – schließlich wurde ihr nur kurz zuvor eine große Ehre zuteil. US-Präsident Joe Biden (79) überreichte ihr nämlich als jüngste Person jemals die Freiheitsmedaille. "Ich fühle mich so geehrt", freute sich die Beauty darüber.

Getty Images Simone Biles in Hollywood, Mai 2022

Getty Images Simone Biles, Turnerin

Getty Images Simone Biles und US-Präsident Joe Biden

