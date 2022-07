Wegen seiner Krankheit: Jürgen Drews geht in Schlager-Rente

Jürgen Drews (77) will schon bald kürzertreten. Der Schlagerstar war jahrelang kaum von der Bühne wegzudenken: Sei es im Fernsehen oder auf dem Ballermann – mit Songs wie "Ein Bett im Kornfeld" brachte er jede Party in Stimmung. Doch der Sänger leidet an einer unheilbaren Nervenkrankheit, die ihn nun zu einer Entscheidung geführt hat: Er beendet seine Karriere. "Es ist an der Zeit, mein Privatleben auf Platz eins zu stellen. Man wird mich in diesem Jahr noch bei der einen oder anderen Veranstaltung treffen und im Fernsehen sehen können, aber zum Ende dieses Jahres werde ich mich von der Bühne verabschieden", verkündete Jürgen gegenüber Bild.

