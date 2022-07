Kurz nach Scheidung: Jasmin Wagner verkündet Schwangerschaft

Das sind doch freudige Neuigkeiten! Popstar Jasmin Wagner (42), die unter ihrem Künstlernamen Blümchen bekannt wurde, trennte sich vor rund zwei Jahren von ihrem Mann Frank Sippel. Der Unternehmer und sie waren fast ein halbes Jahrzehnt verheiratet, bevor sie sich dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen. Mittlerweile ist die "Herz an Herz"-Interpretin wieder vergeben und auch sonst läuft es offenbar ziemlich gut bei der Sängerin: Jasmins Scheidung ist endlich durch und sie erwartet gemeinsam mit ihrem Freund sogar Nachwuchs!

Die Moderatorin gab nun über ihren Instagram-Account ihre erfolgreiche Scheidung bekannt. So postete die 42-Jährige ein Bild, auf dem sie ein Schild mit der Aufschrift "Frisch geschieden" in die Kamera hält und glücklich wirkt. Die Aufnahme ergänzte die Sängerin noch mit folgenden Worten: "Dankbar für alles Gute, was wir teilten und was ich lernen durfte als sich alles veränderte. Voller Vorfreude auf alles, was nun für mich bereitsteht!" Die gebürtige Hamburgerin kann sich tatsächlich auf noch etwas anderes freuen, wie sie gegenüber Bild verriet: "Das Baby kommt im Winter. Ich bin gespannt, ob ich dann noch in meine Winterstiefel passe."

Ihr gemeinsamer Nachwuchs ist sowohl für Blümchen als auch für ihren Freund Neuland. "Er ist sehr liebevoll, wir machen diese Erfahrung beide zum ersten Mal. Das größte Abenteuer beginnt jetzt", plauderte die "Boomerang"-Interpretin aus.

Ukas,Michael / ActionPress Jasmin Wagner mit Frank Sippel

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner, Sängerin

Getty Images Sängerin Jasmin Wagner

