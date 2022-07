Nach Horrorgeburt: Louise Thompson gönnt sich eine Auszeit

Louise Thompson (32) versucht es offenbar momentan langsamer anzugehen. Im November wurde die "Made in Chelsea"-Darstellerin erstmals Mutter – allerdings verlief die Geburt ihres kleinen Sohnemanns alles andere als reibungslos. Nach der Entbindung musste die Influencerin sogar auf die Intensivstation und leidet seitdem unter posttraumatischen Belastungsstörungen. Im Netz teilte Louise nun mit ihren Followern, wie sie sich nach dieser besorgniserregenden Zeit entspannt!

Via Instagram teilte Louise eine niedliche Bilderreihe mit ihren Fans, die sie mit ihrem Sohn Leo-Hunter im gemeinsamen Urlaub zeigt. "Heutige Stimmung: Füße still halten und einfach weiter machen", schrieb sie zu den Bildern, die das Mutter-Sohn-Duo zusammen im Schatten auf einer Liege zeigen. Dabei scheint ihr die Zeit mit ihrem kleinen Schatz ziemlich gutzutun – denn in ihrem neongrünen Bikini und ihrer auffälligen Sonnenbrille bekam die 32-Jährige sogar ein Lächeln über die Lippen. "Das ist die beste Einstellung, die du als Mama haben kannst. Du gibst wirklich dein Bestes", stellte ein User in der Kommentarspalte unter ihrem Post fest.

Nachdem Louise bereits im März befürchtet hatte, an Leukämie erkrankt zu sein, meldete sich die TV-Bekanntheit erst vor wenigen Tagen mit einer neuen Schreckensnachricht. Weil sie ständig das Gefühl habe, Dinge zu vergessen, hält sie es sogar für möglich, eine Form der Demenz zu haben. "Ich weiß nicht, was es ist, aber es fühlt sich an wie ein Hirnschaden oder ein kleiner Schlaganfall", erklärte sie weiter.

Anzeige

Instagram / louise.thompson Louise Thompson im Juli 2022

Anzeige

Instagram / louise.thompson Louise Thompson und ihr Sohn Leo-Hunter

Anzeige

Instagram / louise.thompson Louise Thompson, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de