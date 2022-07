"Terror am Busen": Samira Klampfl hat eine schlaflose Nacht

Der Schlaf kommt bei Samira Klampfl (28) aktuell viel zu kurz. Ende Mai kam die Tochter der Bachelor in Paradise-Teilnehmerin und ihrem Partner Serkan Yavuz (29) auf die Welt. Seitdem hält die kleine Nova Skye Sya ihre Eltern ganz schön auf Trab: Besonders die ersten beiden Nächten seien sehr anstrengend gewesen, hatten die frisch gebackenen Eltern kürzlich verraten. Auch in der vergangenen Nacht kam Samira kaum zum Schlafen.

In ihrer Instagram-Story erklärte die Influencerin, dass ihre Tochter heute Nacht ein Spiel mit ihr gespielt habe und beschrieb es aus der Sicht ihres Babys wie folgt: "Ich bin so oft immer und immer wieder kurz wach, damit du was zu tun hast und nicht in den Tiefschlaf kommst." Doch damit nicht genug, am Morgen sei es erst richtig losgegangen: "Wenn du die Nacht so packst, mache ich morgens noch mal Terror am Busen. Ob ich trinken will, entscheide ich spontan."

Doch am Ende scheint die kleine Nova alles wiedergutzumachen: "Wenn du das alles geschafft hast, erlöse ich dich mit einem Lächeln und lass dich alles vergessen." Hoffentlich spielt Nova nicht jede Nacht das Spiel mit ihrer Mama, sonst kommt die nämlich gar nicht mehr zum Schlafen.

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und Serkan Yavuz, Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrer Tochter Nova und ihrem Freund Serkan Yavuz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de