Baby mit untreuem Tristan: Fans verteidigen Khloé Kardashian

Khloé Kardashian (38) und ihr Ex Tristan Thompson (31) werden erneut Eltern! Trotz dessen, dass der Basketballspieler die Schwester von Kim Kardashian (41) mehrmals betrogen hat, erwarten die beiden mithilfe einer Leihmutter erneut ein Kind. Aufgrund der Seitensprünge reagierten viele Supporter schockiert auf die Babynews und machten ihrem Ärger im Netz Luft. Aber es gibt nicht nur negative Reaktionen: Viele Fans stehen auf Khloés Seite – und stärken ihr den Rücken!

Auf Twitter meldeten sich kurz nach der Babyverkündung zahlreiche Nutzer zu Wort, um Khloé in Schutz zu nehmen. "Mal ehrlich, lasst Khloé einfach in Ruhe. Was passiert ist, ist passiert – und ich hoffe, sie bekommt ein gesundes Baby" oder auch "Ihr hasst Khloé einfach ohne Grund. Sie hat in der Vergangenheit Fehler gemacht, aber warum denkt ihr, dass ihr das Recht habt, ihr alles an den Kopf zu werfen, was ihr wollt?", schrieben beispielsweise zwei Fans auf der Nachrichtenplattform.

Wiederum andere Social-Media-User sorgen sich wohl einfach um Khloés Wohlergehen. "Bitte sag mir, dass du nicht noch ein Baby mit dem Mann bekommst, der dich gedemütigt und missachtet hat", kommentierte beispielsweise ein Fan einen Instagram-Beitrag der Blondine.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson im März 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im April 2022

Getty Images Khloé Kardashian bei der Met Gala 2022

