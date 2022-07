Noch ein Baby mit Tristan: Khloés Fans sind geschockt!

Khloé Kardashian (38) und ihr Ex Tristan Thompson (31) sorgten für eine große Überraschung: Die Keeping up with the Kardashians-Beauty und der Basketballer erwarten erneut ein Baby – und das, obwohl sie mit ihrer Beziehung immer wieder für ein großes Drama sorgten! Der Sportler hat die Schwester von Kim Kardashian (41) nämlich mehrmals betrogen. Daraufhin schien es zuletzt so, als hätte die Unternehmerin endgültig mit der On-off-Liebe abgeschlossen. Aus diesem Grund sind viele Fans von Khloés Babynews schockiert!

In der Kommentarspalte von Khloés neuestem Instagram-Post reagierten zahlreiche ihrer Follower auf die Schwangerschaftsverkündung – und die Kommentare fielen zum Großteil negativ aus. "Bitte sag mir, dass das eine Lüge ist", "Bitte nicht noch ein Baby mit Tristan" oder auch "Bitte sag mir, dass du nicht noch ein Baby mit dem Mann bekommst, der dich gedemütigt und missachtet hat", schrieben beispielsweise drei User auf der Fotoplattform.

Auf der anderen Seite freuten sich aber natürlich auch viele Fans, dass Khloés Tochter True (4) bald ein Geschwisterchen bekommt. "Herzlichen Glückwunsch zu Baby Nummer zwei" oder auch "Ich habe gehört, dass du noch ein Baby bekommst. Glückwunsch!", gratulierten unter anderem zwei Follower.

Getty Images Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson im März 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

