Nach Geburtsdrama: Fernanda Brandao trainiert schon wieder

Fernanda Brandao (39) ist wieder zurück im Fitnessstudio! Im April brachte sie ihre erste Tochter namens Aurora zur Welt. Die Geburt war jedoch alles andere als einfach: Die Sängerin wollte eigentlich allein mit ihrem Partner Roman in einer Hütte in Lappland entbinden, doch dann erlitt sie eine Schwangerschaftsvergiftung und musste zum Notkaiserschnitt in die Klinik. Drei Monate nach dieser dramatischen Geburt findet sie jetzt aber zu ihrem alten Selbst zurück: Fernanda kann endlich wieder ihrer Leidenschaft nachgehen!

"Jetzt wieder Sport machen zu können ist einfach so ein Geschenk, weil man sich bewusst wird, was es bedeutet, Vitalität zu haben, gesund zu sein", erklärte sie gegenüber RTL dankbar. Trotzdem wolle Fernanda es jetzt nicht mit dem Training übertreiben und sich und ihrem Körper noch Zeit geben, vollständig zu heilen. "Natürlich ist es gerade keine Priorität, toll auszusehen oder irgendeinem Ideal entsprechen zu müssen", stellte sie klar.

Obwohl sich Fernanda also keinen sportlichen Druck macht, kann sich ihr After-Baby-Body wirklich sehen lassen: In einem Video auf Instagram präsentierte sie der Community in Sportklamotten ihre Kurven. Von den 22 zugenommenen Kilos und den Wassereinlagerungen ist dabei kaum mehr etwas zu sehen.

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao im Juni 2022

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao, Sängerin

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao mit ihrer Tochter

