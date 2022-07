Neuer Look? David Beckham zeigt im Urlaub seine grauen Haare

David Beckham (47) flasht mit neuer Frisur. Der einstige Fußballprofi gilt schon lange als absoluter Hingucker. Immer wieder stellt er mit seinem Style sein Modebewusstsein unter Beweis. Und auch mit den zahlreichen Tattoos begeistert er seine Fans. Doch mit seinen Frisuren ist der Mann von Victoria Beckham (48) schon während seiner Karriere als aktiver Kicker zum Trendsetter geworden. Nun überrascht David mit einem neuen Haarstyling.

Aufnahmen von Paparazzi, die Mirror vorliegen, zeigen den 47-Jährigen im Familienurlaub in Kroatien – mit silbernen Haaren! Von der dunklen Tolle, die er in der vergangenen Woche noch beim großen Finale des Tennis-Turniers in Wimbledon getragen hatte, fehlt auf den neuen Fotos jede Spur. Davids Haare sind deutlich kürzer und sehen auf den Bildern grau bis silbern schimmernd aus.

Victoria freut sich bestimmt über den neuen Look ihres Gatten. Immerhin hatte ein Freund der Designerin bereits 2020 verraten, dass es ihr besser gefalle, wenn man ihrem Mann sein Alter auch an den Haaren ansehen kann. Zu Davids damals offenbar dünner gewordenen Haaren hatte der Insider verraten: "Sie ist begeistert, dass David nicht mehr so heiß wie früher ist. Dann ist ihre Angst geringer, dass sich ihm alle Frauen an den Hals werfen!"

David Beckham beim Finale in Wimbledon im Juli 2022

David Beckham und Victoria Beckham, 2014 in London

David Beckham, ehemaliger Fußballspieler

