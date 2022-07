"Nicht sicher": Johannes Haller meldet sich nach Einbruch

Johannes Haller (34) meldet sich zu Wort, nachdem bei ihm und seiner Frau Jessica Haller (32) eingebrochen wurde! Das Paar baute sich 2021 auf Ibiza ein neues Leben auf. Anfang des Jahres fanden die Eltern der kleinen Hailey-Su Haller (1) dann auch noch ihr absolutes Traumhaus auf der Insel. Dort geschah nun aber etwas Schlimmes, wie Jessi berichtete: Bei der kleinen Familie wurde eingebrochen. Nun äußerte sich auch Johannes zu dem Vorfall!

Der Unternehmer wandte sich aus der Polizeistation an seine Community. "Es ist so ein unangenehmes Gefühl, wenn man weiß, es waren fremde Menschen in unserem Haus. Ein Zuhause ist der Ort, an dem man sich ja sicher fühlt und wenn man plötzlich das nicht mehr hat...", erzählte der nachdenkliche Johannes in seiner Instagram-Story.

Am schlimmsten sei aber nicht der materielle Schaden, sondern der ideelle. "Das Schlimmste ist der immaterielle Verlust von Gegenständen, die für uns eine viel tiefere Bedeutung hatten. Der Hochzeitsschmuck und auch der Ehering und der Verlobungsring sind leider weg", klagte der Reality-TV-Star.

