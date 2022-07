Ryan Gosling und Co.: Staralarm bei "The Gray Man"-Premiere

Der Cast von "The Gray Man" hat es in sich! Schon seit Monaten warten die Netflix-User gespannt auf die neue Eigenproduktion der Streamingplattform. Schon in ersten Trailern versprach der Streifen nicht nur eine Menge Spannung, sonder vor allem ein echtes Star-Aufgebot: Ryan Gosling (41), Ana de Armas (34) und Chris Evans (41) spielen darin mit. Vor der Veröffentlichung feierte der Film nun erst mal große Premiere in Hollywood – und zu diesem Anlass schmissen sich die Promis so richtig in Schale!

Was für ein glamouröser Abend! Aktuelle Bilder der Premiere zeigen die Stars und Sternchen am Dienstag auf dem roten Teppich. Besonders Ryan stach dabei aus der Menge hervor – der Hottie trug nämlich einen türkisfarbenen Anzug, den er mit weißen Schuhen und einem frechen Lächeln kombinierte. Seine Co-Darstellerin Ana hingegen setzte auf viel Glitzer: Die gebürtige Kubanerin trug ein schimmerndes Kleid in Metallic-Optik. Und Chris? Der Avengers-Star schmiss sich für das Event in einen schlichten Look aus schwarzem Anzug und weißem Shit, den er mit einer stylishen Sonnenbrille ergänzte.

Am 22. Juli ist "The Gray Man" für die weltweiten Netflix-User abrufbar. Mit über 200 Millionen US-Dollar ist der Streifen die teuerste Produktion in der Geschichte der Plattform – und die Erwartungen der Fans sind entsprechend hoch. Werdet ihr euch den Film anschauen? Stimmt unten ab.

Getty Images Ryan Gosling, Ana de Armas und Chris Evans bei der Premiere von "The Gray Man"

Getty Images Chris Evans bei der "The Gray Man"-Premiere

Getty Images Der Cast von "The Gray Man" bei der Premiere in Hollywood

