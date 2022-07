Sexualdelikte: Kevin Spacey beteuert Unschuld vor Gericht

Er weist jede Schuld von sich. Kevin Spacey (62) musste sich 2017 schon wegen Sexualdelikten vor Gericht verantworten. Nun wurde der Prozess erneut aufgegriffen, weshalb er sich wieder vor dem Londoner Gericht für fünf sexuelle Übergriffe verantworten muss. So wird ihm unter anderem vorgeworfen, einen jungen Mann zum Oralsex gezwungen zu haben. Doch bisher lässt der House of Cards-Darsteller die Behauptungen an sich abprallen: Kevin ist immer noch von seiner Unschuld überzeugt!

In den Verhandlungen vom 14. Juli legte Kevin laut der britischen Nachrichtenagentur PA Media über CNN sein Geständnis ab. Obwohl er in vier Punkten angeklagt wird, plädierte der ehemalige Holywood-Star auf unschuldig. Und das, obwohl er drei Männer – einen davon sogar zweimal – sexuell genötigt und einen weiteren jungen Kerl penetriert und zu sexuellen Handlungen ohne Zustimmung gezwungen haben soll. Ob das Gericht von seiner Unschuld überzeugt ist, wird sich beim nächsten Prozess zeigen, der ab dem 6. Juni 2023 für zwei bis drei Wochen laufen wird.

Sein jüngstes Filmprojekt blies Kevin jetzt vermutlich wegen der Verhandlungen ab. Eigentlich hätte er in einem neuen Dschingis-Khan-Film zu sehen sein sollen, nachdem er sich sowieso schon wegen der Sexualdelikte von der Öffentlichkeit distanziert hatte.

Getty Images Kevin Spacey im Juni 2022

Getty Images Kevin Spacey im März 2014

Getty Images Kevin Spacey bei einem Event in NYC im Mai 2017

