Sky du Mont verkündet Liebes-Aus und neue Partnerschaft!

Sky du Mont (75) und seine Alexandra haben sich getrennt – der Schauspieler ist aber offenbar schon wieder in einer neuen Beziehung! 2016 scheiterte seine Ehe mit Mirja du Mont (46), das Paar war zuvor 16 Jahre lang zusammen gewesen. Erst Anfang des Jahres verkündete der "Der Schuh des Manitu"-Star dann, dass er endlich wieder verliebt ist – nämlich in Alexandra, eine Autorin aus England. Die Beziehung ist aber offenbar schon wieder gescheitert – lange hat Sky seiner Ex aber nicht hinterhergetrauert!

Im Interview mit Bild plauderte Sky aus, dass er und Alexandra mittlerweile getrennt sind. "Das war nichts Ernstes. Wir haben zusammengearbeitet", verriet er, kam aber direkt mit einer heftigen Liebes-Überraschung um die Ecke: "Ich bin jetzt in einer neuen Beziehung!" Wer die neue Frau an der Seite des 75-Jährigen ist und wie lange die beiden schon zusammen sind, wollte er aber nicht verraten.

Erst im Februar hatten Sky und Alexandra noch total verliebt gewirkt. Der Synchronsprecher hatte auf Instagram nämlich damals eine süße Aufnahme veröffentlicht, auf der das Paar gemeinsam mit den Hunden der Brünetten posiert.

Apa-Picturedesk Sky du Mont, Schauspieler

Getty Images Mirja und Sky du Mont bei der Bambi-Verleihung in Wiesbaden, November 2011

Instagram / sky_du_mont Sky du Mont und seine Partnerin Alexandra im Februar 2022

