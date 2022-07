Geht da was? Filip Pavlovic und Vanessa Mariposa auf Malle

Was geht da zwischen diesen beiden? Filip Pavlovic (28) kürte sich in diesem Jahr selbst zum König des Dschungelcamps – und genießt das Leben seitdem in vollen Zügen. Zuletzt beteuerte er im Netz, dass er Single sei und auch nicht unbedingt aktiv auf der Suche nach einer neuen Partnerin. Momentan urlaubt der Beau auf Mallorca – und wurde dort angeblich mit keiner Unbekannten gesichtet!

Aufmerksame Fans meinen ihn nun mit Vanessa Mariposa (29) auf der Insel entdeckt zu haben. In einem Video, das gerade auf TikTok viral geht, genießen der einstige Bachelorette-Kandidat und eine Blondine ein Abendessen in einem Restaurant und wirken sehr vertraut. Die Lady zeigte zwar ihr Gesicht nicht, trug allerdings einen ähnlichen Bikini, wie ihn auch Vanessa in ihrem Kleiderschrank hat – wie sie auf einem Event bewies.

Die beiden haben sich zu den Spekulationen bisher noch nicht geäußert. Doch fest steht, dass sowohl Filip als auch Vanessa offenbar zu haben sind. Die Ex on the Beach-Bekanntheit war bis vor kurzem noch mit Diogo Sangre (27) zusammen – doch laut einem Insider ist zwischen ihnen alles aus, weil er sie betrogen hat.

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Mai 2022 auf Mallorca

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Instagram / diogosangre Vanessa Mariposa und Diogo Sangre, Reality-TV-Stars

