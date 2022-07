"Girls-Trip": Amira Pocher schwärmt von Urlaub mit Sandy

Amira Pocher (29) scheint die gemeinsame Auszeit mit Sandy Meyer-Wölden (39) in vollen Zügen zu genießen. Aktuell befinden sich die TV-Moderatorin und das Model zusammen mit ihren Kindern auf Sardinien. Auch Oliver Pocher (44), der von 2010 bis 2014 mit der Blondine verheiratet war und jetzt mit der gebürtigen Österreicherin sein Glück gefunden hat, ist mit von der Partie. Jetzt verriet Amira, dass ihr die Zeit zu zweit mit Sandy schon fast besser gefallen hätte als die mit Olli.

In ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers!" sprachen die Eheleute nun ausführlich über den gemeinsamen Patchwork-Familien-Trip. "Also ich find's sensationell. Ich find's wunderschön, wie wir hier echt Zeit verbringen", begann die dunkelhaarige Beauty zu berichten. Zwei Tage hätten die beiden Frauen sogar ohne Olli im gemeinsamen Feriendomizil verbracht. "Das war sogar fast schon besser als jetzt mit dir. Das war so ein Girls-Trip", schwärmte die 29-Jährige geradezu von der männerfreien Zeit. Gemeinsam wären Amira und Sandy Cocktails trinken gewesen, hätten zu Abend gesessen und die Seele baumeln lassen. Ohne Olli hätten sie sich auch ganz unabhängig austauschen können.

Außerdem sei Amira sehr stolz darauf, dass sie als große Familie gemeinsam auf Sardinien Zeit verbringen könnten – und das ganz ohne Streitereien, schlechte Gefühle und Zickereien. Sie fände es auch schön zu sehen, dass die Kinder untereinander so "wahnsinnig liebevoll miteinander umgehen".

Amira Pocher, Moderatorin

Oliver Pocher mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden und ihren drei Kindern

Sandy Meyer-Wölden im Juli 2022

