Amira Pocher (29) erinnert sich an das Kennenlernen mit ihrem Ehemann. Die Moderatorin geht schon seit einigen Jahren mit Oliver Pocher (44) durchs Leben und teilt sogar zwei Kinder mit dem Comedian. Kennengelernt haben sich die zwei damals über die Datingapp Tinder! Aber wie war eigentlich Amiras Reaktion darauf, dort ein Gesicht zu sehen, das sie bereits aus dem Fernsehen kannte?

Die einstige Let's Dance-Kandidatin war in der Talkshow "3nach9" zu Gast und sprach unter anderem auch über die Anfänge ihrer Beziehung. Als sie gefragt wurde, ob sie Olli tatsächlich über die App kennengelernt habe, bestätigte sie das. Dass er in der Öffentlichkeit steht, hat sie dabei wenig interessiert. "Ich wollte ihn einfach neutral kennenlernen und ich habe ihn bis heute nicht einmal gegoogelt, mich hat es nicht interessiert", erinnerte sie sich an ihre Reaktion damals.

Vor allem ihre beste Freundin war jedoch Feuer und Flamme und recherchierte kurzerhand alles über den Fernsehstar. "Tatsächlich wusste meine beste Freundin viel mehr über ihn als ich selbst. Ich wusste tatsächlich nur noch diese Show 'Rent a Pocher'", witzelte Amira.

Anzeige

Instagram / oliverpocher Amira und Oliver Pocher mit ihren beiden Kindern

Anzeige

Getty Images Amira und Oliver Pocher bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de