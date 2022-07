Liebevolle Worte: Ivanka Trump gedenkt Mutter Ivanas (†)

Die Familie Trump muss einen schweren Verlust verkraften! Ivana Trump (73) war von 1977 bis 1992 mit Donald Trump (76) verheiratet gewesen. Gemeinsam haben sie die drei Kinder Donald Trump Jr. (44), Eric (38) und Ivanka (40). Am Donnerstag gab es jedoch die traurigen Neuigkeiten – es wurde bekannt, dass die erste Frau des Ex-Präsidenten im Alter von 73 Jahren verstorben ist. Tochter Ivanka teilte zum Tod ihrer Mutter ein emotionales Statement!

Auf Twitter zollte das ehemalige Model seiner verstorbenen Mutter ehrenvoll den Tribut: "Ich bin untröstlich über den Tod meiner Mutter." Zu den Zeilen teilte die einstige Beraterin ihres Vaters ein Foto aus Kindheitstagen. Auf dem Bild umarmen sich Mutter und Tochter liebevoll und strahlen in die Kamera. "Sie lebte das Leben in vollen Zügen und ließ keine Gelegenheit aus, zu lachen und zu tanzen. Ich werde sie für immer vermissen", erinnert sich Ivanka.

Ihr jüngerer Bruder Eric hatte Ivanas Tod im Netz bekannt gegeben. "Mit tiefer Trauer geben wir das Ableben unserer geliebten Mutter Ivana Trump bekannt", erklärte der 38-Jährige zu einem niedlichen Familienfoto der Trumps. Laut ABC News hatte man die Societylady am Donnerstagmorgen leblos in ihrer Wohnung in Manhattan aufgefunden.

Getty Images Ivana Trump im Oktober 2018

Getty Images Ivanka Trump im Dezember 2019

Getty Images Donald Trump Jr., Ivana, Eric und Ivanka Trump im September 2015

