Mit 73 Jahren: Donald Trumps Ex-Frau Ivana ist verstorben!

Traurige Nachrichten aus den USA. Ivana Trump (73) war die erste Ehefrau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (76): Die Unternehmerin sowie Autorin mehrerer Bücher und er waren von 1977 bis 1990 verheiratet, bis sie sich von ihm trennte. Gemeinsam hat das Ex-Paar drei Kinder: Donald Jr. (44), Eric (38) und Tochter Ivanka (40). Jetzt wurde jedoch bekannt gegeben: Ivana ist im Alter von 73 Jahren gestorben.

Das bestätigte Sohn Eric auf seinem Instagram-Account. "Unsere Mutter war eine unglaubliche Frau – eine Kraft in der Wirtschaft, eine Weltklasse-Sportlerin, eine strahlende Schönheit und eine fürsorgliche Mutter und Freundin", erklärte er in seinem Statement ergriffen. Ivana sei eine Kämpferin gewesen und habe ihren Kindern alle wichtigen Werte mit auf den Weg gegeben. Deshalb werde sie eine große Lücke hinterlassen: "Sie wird von ihrer Mutter, ihren drei Kindern und zehn Enkeln sehr vermisst werden."

Wie Abc News berichtet, wurde das ehemalige Model am Donnerstagmorgen tot in ihrer Wohnung in Manhattan aufgefunden. Demnach habe sie die Rettungskräfte und die Polizei vorab noch selbst gerufen, nachdem sie Herzprobleme gehabt habe.

Anzeige

Getty Images Ivana Trump im Oktober 2018 in New York City

Anzeige

Getty Images Donald Trump im November 2020

Anzeige

Getty Images Ivana Trump, Ex-Frau von Donald Trump

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de