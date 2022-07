So schlecht soll es Ivana Trump vor ihrem Tod gegangen sein!

Freunde und Familie trauern um Ivana Trump (73)! Die Unternehmerin heiratete 1977 Donald Trump (76). Aus ihrer Ehe gingen die drei Kinder Donald Trump Jr. (44), Ivanka (40) und Eric (38) hervor. Die Ehe des ehemaligen US-Präsidenten und seiner damaligen Frau wurde 1992 offiziell geschieden. Danach pflegten die beiden aber einen guten Umgang miteinander. Auf den plötzlichen Tod seiner Ex-Frau reagierte Donald sehr bestürzt. Ivana soll vor ihrem Ableben in keiner guten Verfassung gewesen sein!

Laut The Sun fand die örtliche Polizei von Manhattan die 73-Jährige am Donnerstagmittag leblos am Fuße einer Treppe in ihrer Wohnung. Angeblich habe Ivana vorher den Notruf gewählt und klagte über Herz – und Atemprobleme. Am Tag zuvor besuchte sie noch ihr italienisches Lieblingslokal – dort war offenbar noch alles in Ordnung. "Sie sah normal aus, wirkte vielleicht ein bisschen müde, aber ansonsten schien alles normal", schilderten die Besitzer des Restaurants.

Zu der genauen Todesursache ist derzeit noch nichts bekannt – fest steht aber, dass Ivanas Tod eine große Lücke hinterlässt. Ihre Tochter Ivanka zollte ihrer Mutter via Twitter ehrenvoll Tribut: "Sie lebte das Leben in vollen Zügen und ließ keine Gelegenheit aus, zu lachen und zu tanzen. Ich werde sie für immer vermissen."

Anzeige

Getty Images Donald Trump und seine Ex-Frau Ivana im September 2014

Anzeige

Getty Images Ivana Trump im September 2014

Anzeige

Getty Images Donald Trump Jr., Ivana, Eric und Ivanka Trump im September 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de