Nach "Temptation Island": Turtelt Marc-Robin mit Yasmin?

Marc-Robin lässt nichts anbrennen! Nachdem seine sechsjährige Beziehung zu Michelle bei Temptation Island scheiterte, weil er sie mit Verführerin Laura betrog, ist er offensichtlich wieder glücklich! Schon länger gingen Gerüchte rum, dass er mit Yasmin, die ebenfalls als Verführerin in der Villa wohnte, anbandelt. Das ist jetzt wohl sichere Sache: Ein Promiflash-Leser lichtete Marc-Robin und Yasmin vertraut in Straßburg ab.

Am Samstag wurden die beiden bei einem entspannten Spaziergang gesichtet. Laut einem Promiflash-Leser wirkten die beiden sehr eng miteinander und hielten sogar Händchen, während sie durch die Stadt bummelten. Marc-Robin teilte in seiner Instagram-Story ebenfalls ein Foto aus Frankreich, in dem er eine Beauty in seinen Armen hält. Auch wenn er ihr Gesicht mit einem Herz verdeckte, ist Yasmin am gleichen Outfit eindeutig zu erkennen. Ob da wohl mehr läuft?

Dass Marc-Robin nach dem Ende seiner Beziehung kein Kind von Traurigkeit ist, kommt nicht überraschend: Er hatte auch schon etwas mit der Influencerin Mrs.Marlisa. "Wir haben uns damals darauf geeinigt, dass wir das alles einfach beenden. Wir sind cool miteinander", hatte die danach in einem Podcast erklärt. Eine weitere Liebelei mit ihm wollte die TV-Bekanntheit aber noch nicht ausschließen – sieht aus, als wäre das jetzt erst mal Geschichte.

Privat "Temptation Island"-Verführerin Yasmin und Marc-Robin in Straßburg

Instagram / marc.robiin "Temptation Island"-Verführerin Yasmin und Marc-Robin im Juli 2022 in Straßburg

Instagram / yasmin.onf Yasmin, "Temptation Island"-Verführerin

