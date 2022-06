Bandelte "Temptation Island"-Marc-Robin mit Mrs.Marlisa an?

Es gibt wilde Gerüchte um Marc-Robin! Der Schweißer betrog bei Temptation Island seine Freundin Michelle – anstatt zu seinen Taten zu stehen, leugnete er jedoch bis zum Schluss. Das Paar trennte sich schließlich. Nach dem Finale ging es mit den Lügen wohl auch noch weiter: Obwohl er versuchte, Michelle wieder näherzukommen, soll er parallel was mit drei anderen Frauen gehabt haben. Bei einer von Marc-Robins Liebschaften soll es sich um Mrs.Marlisa handeln!

Das deuteten zumindest Michelle und Verführer Jonny in ihrem Instagram-Livestream an. Es handle sich um "eine Berlinerin, die mit M anfängt und mit A aufhört", die auch mit Elli und Credo befreundet ist – alles deutet also auf Mrs.Marlisa hin! Außerdem folgt die Influencerin allen Teilnehmern der diesjährigen Staffel – außer Michelle. Ein Zeichen also, dass zwischen der "Temptation Island"-Kandidatin von 2021 und dem Karlsruher wirklich etwas lief?

Aktuell soll es nämlich schon wieder aus sein – weil Marc-Robin sich auf eine der anderen Damen festgelegt hat, mit der er parallel schon etwas hatte: Verführerin Yasmin. "Eine hat er jetzt um den Finger gewickelt, und wenn man eins und eins zusammenzählt, die letzten Wochen zurückgeht, weiß man, dass die Freundin von Aladin die ist, die sich um den Finger hat wickeln lassen", umschrieb Jonny die Situation vielsagend. Die andere Person – also vermutlich Mrs.Marlisa – sei deswegen jetzt "pissig."

RTL / Frank J. Fastner Michelle und Marc-Robin, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

Instagram / yasmin.onf Yasmin, "Temptation Island"-Verführerin

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa. Ex-"Temptation Island"-Kandidatin

