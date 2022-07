Ungewöhnlich: Diesen Körperteil mag Kim Kardashian gar nicht

Auch eine Kim Kardashian (41) ist nicht ganz perfekt. Der Keeping up with the Kardashians-Star steht eigentlich für die Perfektion in Person: kurvige Sanduhrfigur, volle Lippen, lange Haare. Erst kürzlich tauchten Paparazzi-Bilder auf, die den Reality-TV-Star in Paris mit einer Mini-Taille zeigten. Aber auch jemand wie Kim hat seine Unsicherheiten: Denn einen Körperteil mag die Fashion-Queen an sich so überhaupt nicht.

Im Interview mit Allure sprach die SKIMS-Gründerin über ihren größten Makel. Eine Sache stört sie an sich besonders: "Ich hasse meine Hände – sie sind faltig und eklig", sagte sie. Dennoch erklärte sie gleichzeitig: "Aber ich habe das Leben gelebt und ich habe so viele Windeln mit diesen Händen gewechselt und ich habe meine Babys mit diesen Händen gekuschelt, also habe ich kein Problem damit."

Sie habe sich inzwischen damit abgefunden, nicht perfekt zu sein. "Das war früher nicht so", gestand Kim ehrlich. "Älter werden bedeutet nicht, dass ich nicht nach Perfektion strebe, aber man kommt an einen Punkt, an dem man sagt: 'Okay, meine Gesundheit ist wichtiger als alles andere'", erläuterte sie zusätzlich.

Instagram / khloekardashian Kim Kardashian und Khloé Kardashian im Juli 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Juni 2022

