Deshalb ist Cathy Hummels trotz Hate auf Social Media aktiv

Cathy Hummels (34) will sich nicht unterkriegen lassen! Im Netz lässt die Noch-Ehefrau von Mats Hummels (33) ihre Follower an ihrem Leben mit Sohnemann Ludwig (4) teilhaben. Dabei hat die Influencerin aber auch oft mit Hate zu kämpfen. Vor allem ihr Körper wird oftmals kritisiert und ungefragt beanstandet, dass die gebürtige Bayerin zu dünn sei. Davon lässt sie sich aber nicht beeindrucken: Cathy bleibt weiterhin auf Social Media aktiv und will ihre Reichweite sinnvoll nutzen!

Im Interview mit Bunte erklärte die 34-Jährige: "Ich mag es, Menschen an meinem Leben teilhaben zu lassen, und ich bin mir der Mechanismen bewusst, nach denen Instagram funktioniert. Das ist eine Scheinwelt." Dennoch will Cathy dort authentisch bleiben und hat aus diesem Grund auch ihre Depression im Netz öffentlich gemacht. "Ich nutze meine Reichweite, um auf solche Themen aufmerksam zu machen, denn ich habe sehr viele junge Follower", beteuerte die Mutter eines Sohnes.

Ihre Mission sei es nun, anderen Mut zu machen. In ihrer Jugend wäre Cathy das aber bei Weitem schwerer gefallen. "Mit 15 wäre das für mich unmöglich gewesen, aber jetzt bin ich 34 Jahre alt und möchte ein Vorbild sein", merkte die Beauty an. Deshalb teilt sie nun öffentlich ihre Erfahrungen.

Mats, Ludwig und Cathy Hummels

Cathy Hummels bei den About You Awards in Mailand, Mai 2022

Cathy Hummels im April 2022, in München

