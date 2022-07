Irre? Daniela Katzenberger googelt sich einmal die Woche

Daniela Katzenberger (35) interessiert brennend, was so über sie geschrieben wird! Die Reality-TV-Darstellerin wurde durch die Sendung Goodbye Deutschland bekannt und ist seitdem von der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Ihre Fans feiern die Kultblondine vor allem dafür, dass sie sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen scheint. Auch in den Medien ist die Mutter regelmäßig Thema. Jetzt verriet Dani: Sie googelt sich regelmäßig selbst, um zu sehen, was über sie geschrieben wird!

Im Podcast "Katze & Cordalis" plauderte Dani mit ihrem Mann Lucas Cordalis (54) über sich als Person des öffentlichen Lebens. Dabei verriet die Katze: Sie findet das gar nicht so uninteressant, was über sie öffentlich so alles gesagt wird. "Du guckst nachts manchmal, was die Leute auf deine Posts antworten", konnte Lucas die Neugierde seiner Frau nicht nachvollziehen. "Ich google mich einmal die Woche mindestens. Ich will auch meinen Trash lesen", stellte die 35-Jährige klar.

Lucas hingegen juckt es gar nicht, welche Meinungen und Berichte über ihn so existieren. "Du willst wissen, was die Leute von dir halten und das finde ich eine Schwäche. Du musst dich selbst mögen, dich akzeptieren, wie du bist", ermutigte er Dani, ihre Neugierde runterzuschrauben.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im März 2022

Instagram / lucascordalis Sänger Lucas Cordalis und seine Ehefrau Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

