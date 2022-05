In manchen Situationen will man einfach seine Ruhe haben – diese Erfahrung machte auch Daniela Katzenberger (35). Mit ihrer quirligen und direkten Art mauserte sich die Goodbye Deutschland-Bekanntheit zur Kultblondine. Mit dem Fame kommen allerdings auch Fans, die Fotos mit ihrem Idol haben wollen. Dabei ergab sich für die Katze eine besonders skurrile Situation: Dani wurde mit gespreizten Beinen beim Gynäkologen um ein Selfie gebeten!

In ihrem Podcast "Katze & Cordalis" sprach die 35-Jährige mit ihrem Mann Lucas Cordalis (54) über ihre erste negative Erfahrung in der Öffentlichkeit. "Ich war mal beim Frauenarzt, ganz normale Untersuchung beim Frauenarzt. Dann war ich auf diesem Stuhl und hatte gerade dieses Rohr drinnen", schilderte die Mutter einer Tochter. Prompt kam genau dann ein Fan auf sie zu: "In dem Moment kam die Arzthelferin rein und hat gefragt, ob wir ein Selfie machen können", erinnerte sie sich.

Auf diese dreiste Bitte stellte Dani direkt eine Gegenfrage: "Dann habe ich sie gefragt, ob mit vier Lippen oder mit zwei." Daraufhin wurde die spontane Fotosession auf nach der Untersuchung verlegt. Außerdem erzählte die TV-Auswanderin: Sogar in der Sauna hat man sie schon nach einem Foto gefragt.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Anzeige

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger, März 2022

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger auf Mallorca

Anzeige

Was sagt ihr zu Danis Reaktion auf die Frage des Fans? Ich wäre stocksauer gewesen! Sehr lustig und schlagfertig! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de