Khloés Baby mit Tristan: Kardashians fürchten Liebes-Reunion

Auf dieses Liebes-Comeback können die meisten Kardashians gerne verzichten! Ende 2021 zog Khloé Kardashian (38) endlich den Schlussstrich unter ihre Beziehung mit Tristan Thompson (31). Der Basketballer hatte sie zum wiederholten Male betrogen und dabei sogar ein Kind gezeugt. Doch vor wenigen Tagen wurde bekannt: Auch Khloé erwartet erneuten Nachwuchs mit dem NBA-Star. Das Baby war noch vor seiner aufgeflogenen Untreue gezeugt worden. Wegen des gemeinsamen Nachwuchses befürchten Khloés Schwester nun jedoch eine Reunion der beiden.

Wie eine Quelle gegenüber The Sun berichtete, sind Kourtney (43), Kim (41), Kylie (24) und Kendall (26) nach wie vor nicht gut auf den 31-Jährige zu sprechen. "Sie denken, dass Tristan ein Lügner und Betrüger ist, der Khloés Vertrauen zerstört hat", berichtete der Insider. Wegen des Ablaufs rund um die Leihmutterschaft ihres Kindes verbringt er jedoch wieder eine Menge Zeit im Haus seiner Ex. "Deshalb haben sie Angst, dass sie sich an die Hoffnung klammert, dass sie eines Tages mit ihm glücklich wird", erklärte der Informant.

Auch im Netz waren viele Fans schockiert von der Nachricht des erneuten Nachwuchses. "Bitte sag mir, dass du nicht noch ein Baby mit dem Mann bekommst, der dich gedemütigt und missachtet hat", schrieb ein Twitter-User. Andere hingegen nahmen Khloé in Schutz: "Was passiert ist, ist passiert – und ich hoffe, sie bekommt ein gesundes Baby."

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

Getty Images Kris Jenner, Kourtney, Khloé und Kim Kardashian

Getty Images Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

