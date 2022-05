Lucas Cordalis (54) kann von seiner Frau einfach nicht genug bekommen. In den vergangenen Wochen hatte Daniela Katzenberger (35) eigentlich immer wieder betont, dass sie mit ihrer Figur nicht hundertprozentig zufrieden sei. Die TV-Bekanntheit hat sich deshalb in den Kopf gesetzt, mehr Sport zu machen – und "fester" zu werden. Wenn es nach ihrem Mann geht, ist die Kultblondine aber perfekt so, wie sie ist. Gegenüber Promiflash verriet Dani: Lucas steht total auf ihre Kurven.

"Der ist Grieche – der mag das schon gerne, wenn der 'Bobbes' ein bisschen größer ist, wenn es dann ein bisschen wackelt beim Treppen-Hochgehen. Das findet er toll", plauderte die gebürtige Pfälzerin im Gespräch mit Promiflash aus. An Po und Brust habe sie auch einiges vorzuweisen, wie sie unter Angabe ihrer Bodymaße klarstellte. "Meine Maße sind so, dass der als Grieche voll abdreht. Die sind ein Meter, 70 Zentimeter und wieder ein Meter", erzählte Dani und gab auch die Reaktion des Musikers darauf preis. "Dann hat er gesagt: 'Ein Meter Brust, ein Meter Po – das sind zwei Meter Liebesfleisch.'"

Wenn die 35-Jährige mal Probleme bekommt, ihr "Liebesfleisch" in eine enge Hose zu zwängen, scheue ihr Liebster auch keine Mühe, ihr dabei behilflich zu sein. "Dafür bin ich ja da, um meiner Frau in jeder Situation zu helfen. Wenn dann die Hose mal ein bisschen spannt, dann steh ich zur Tat bereit", hielt Lucas fest.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im Tonstudio

Krick, Jens / ActionPress Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger, Reality-TV-Stars

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihr Mann Lucas Cordalis, Dezember 2021

