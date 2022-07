Nathália Gonçalves Miranda verrät Geschlecht ihres Babys!

Nathália Gonçalves Miranda (28) gibt ein neues Baby-Update! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin verkündete im Juni, dass sie mit ihrem Partner ihr erstes gemeinsames Kind erwartet. Seitdem lässt die Brasilianerin ihre Fans an ihrer Schwangerschaft und den Vorbereitungen darauf teilhaben. Am vergangenen Samstag feierte sie ihre Baby-Party und verriet nun deshalb das Geschlecht ihres Kindes: Nathália und ihr Freund bekommen einen Jungen!

In ihrer Instagram-Story teilte die werdende Mama einige Momente von ihrer Baby-Party. Der Raum für die Feierlichkeit wurde mit rosafarbenen und blauen Luftballons geschmückt, in der Mitte befand sich ein großer schwarzer Ballon. Auf diesem stand die Frage "Junge oder Mädchen?", die das Paar nach dem Platzen des Ballons dann auch beantworten konnte: Nathália und ihr Liebster erwarten einen Jungen! Über diese Neuigkeit freuten sich die beiden wohl sehr, weshalb sie sich am Ende des Videos eine lange Umarmung gaben.

Obwohl die 28-Jährige in großer Vorfreude auf ihren kleinen Mann ist, konnte sie ihre Schwangerschaft am Anfang noch nicht in vollen Zügen genießen. Denn in den ersten zwei Wochen litt die einstige Love Island-Teilnehmerin unter starker Übelkeit. Nicht einmal ihren geliebten Hund habe sie riechen können, wie sie erzählte: "Jedes Mal, wenn er in meine Nähe kam, wurde mir richtig schlecht."

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda im Juli 2022 in Düsseldorf

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda im Juni 2022

Instagram / nathaliagonca1ves Nathália Gonçalves Miranda im April 2022

