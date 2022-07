Total bescheiden: Yeliz Koc wohnte mal in einer Gartenhütte!

Yeliz Koc (28) plaudert über alte Zeiten! Die einstige Bachelor-Kandidatin war zuletzt mit Jimi Blue Ochsenknecht (30) zusammen, mit dem sie eine gemeinsame Tochter namens Snow hat. Seit ihrer Trennung geht es die TV-Bekanntheit jedoch langsam an, denn trotz ihrer Romanze mit Paco bei Kampf der Realitystars ist sie bis heute noch Single. Nun sprach Yeliz über ihre vergangenen Beziehungen und erzählte, dass sie kurzzeitig mit einem Ex in einer Gartenhütte gewohnt hat!

In ihrem Podcast "Bad Boss Moms" sprach der Realitystar mit seiner Schwester Filiz Koc (35) über einen seiner Verflossenen. Diesen kannte Yeliz schon seit der Grundschule und führte mit ihm über einen langen Zeitraum hinweg eine On-off-Beziehung. "Der hat halt irgendwann eine Gartenhütte gehabt [...] und hat dann halt mit seinen Hunden und seinen Hundewelpen in der Gartenhütte gewohnt, also in diesen Schrebergärten", erinnerte sich die 28-Jährige und kam dann auf ihre Wohnsituation zu sprechen: "Ich liebe ja Hundebabys und ja, dann hab ich halt da mit ihm so ein bisschen gewohnt. Also ich war immer da und hab auch in diesem Schrebergarten geschlafen, aber es war jetzt nicht schlimm."

Doch Yeliz bereut das überhaupt nicht! "Es gab kein Fernsehen, es gab nichts, nicht mal eine Toilette", verriet sie ihrer Schwester und betonte, dass es ihr aber trotzdem an nichts gefehlt habe: "Hätte ich jetzt kein Baby, würde ich das wieder tun. Ich fand das gar nicht schlimm"

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im April 2022 in Palm Springs

Anzeige

Instagram / filiz_koc_rose Yeliz Koc mit ihrer Schwester Filiz Rose

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de