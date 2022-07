Happy End: Ben Affleck und Jennifer Lopez haben geheiratet!

Darauf haben Bennifer-Fans schon sehr lange gewartet: Ben Affleck (49) und Jennifer Lopez (52) sind jetzt offiziell Mann und Frau! Rund 20 Jahre nach ihrer ersten Verlobung – und Trennung – haben die Sängerin und der Schauspieler am Wochenende endlich geheiratet. Das bestätigte die 52-Jährige jetzt in ihrem Newsletter "On The JLo". Dort verriet die stolze Braut auch ein paar Einzelheiten zur Trauung: Offenbar haben J.Lo und Ben ihre Hochzeit sehr einfach gehalten...

