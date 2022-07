Las-Vegas-Hochzeit mit Ben: J.Lo trug ein altes Filmkleid

Was trug Jennifer Lopez (52) auf ihrer Hochzeit? Vor wenigen Stunden gab die Sängerin bekannt, ihren Partner Ben Affleck (49) geheiratet zu haben. Die beiden gaben sich in Las Vegas das Jawort – und alles verlief genau nach ihren Wünschen. Allzu viele Bilder teilte die Schauspielerin bislang noch nicht – doch sie verriet bereits: Das hatte J.Lo an ihrem Hochzeitstag an!

In ihrem Newsletter "On The JLO" berichtete die "Marry Me"-Sängerin von dem großen Tag. Offenbar trug sie dabei ein besonderes Kleid! "Mit den besten Trauzeugen, die man sich vorstellen kann, einem Kleid aus einem alten Film und einer Jacke aus Bens Kleiderschrank lasen wir in der kleinen Kapelle unsere eigenen Eheversprechen", schwärmte sie und führte weiter aus, wie sie und der Schauspieler die Ringe austauschten. In dem Beitrag veröffentlichte sie dazu einen Schnappschuss, auf dem Ben sie liebevoll küsst.

J.Lo könnte über den Verlauf ihrer Hochzeit nicht glücklicher sein – sie kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Wenn du lange genug dabei bleibst, erlebst du vielleicht den schönsten Moment deines Lebens in einem Drive-Through in Las Vegas um halb eins morgens [...] mit deinen Kindern und dem Menschen, mit dem du für immer zusammen sein wirst", schrieb sie.

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez nach ihrer Hochzeit

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de