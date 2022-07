Nach Baby-News: Tristan Thompson mit fremder Frau gesichtet

Hat er schon wieder eine Neue? Erst vor einigen Tagen machte die Nachricht die Runde, dass Tristan Thompson (31) und seine Ex Khloé Kardashian (38) ein Baby per Leihmutterschaft erwarten. Das Paar hatte sich im Dezember getrennt, nachdem herausgekommen ist, dass der Basketballer mit seiner Affäre Maralee Nichols einen Sohn hat. Inzwischen scheint Tristan die Trauer jedoch überwunden zu haben: Er wurde jetzt mit einer neuen Frau gesichtet.

Wie TMZ berichtet, genießt der Profisportler derzeit seinen Urlaub auf Mykonos. Tristan wurde in einem geblümten Hemd am Sonntagmorgen gegen fünf Uhr gesehen, wie er Hand in Hand mit einer geheimnisvollen Frau durch die Straßen der griechischen Insel spazierte. Zuvor hatte er in einem Klub namens Bonbonniere gefeiert. Hat er die unbekannte Schönheit dort getroffen?

Im letzten Monat war Tristan noch gemeinsam mit seiner Ex Khloé unterwegs. Die beiden wurden zusammen beim Lunch gesichtet – wirkten jedoch relativ kühl im Umgang miteinander. Vermutlich haben sie sich für die gemeinsame Tochter True, die ebenfalls anwesend war, zusammengerauft.

Getty Images Tristan Thompson, Sportler

Getty Images Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

